Open Sport Lyon : le gymnaste Cyril Tommasone sera l’ambassadeur de l’événement

L’Office des Sports de Lyon organise le 25 juin prochain l’Open Sport Lyon, événement multisports qui se tiendra sur la place Bellecour et au cours duquel près de 10 000 visiteurs sont attendus et pourront partir à la découverte et s’essayer à une soixantaine de sports et rencontrer la quarantaine de clubs présents sur place.

Un événement d’envergure qui aura pour ambassadeur un sportif originaire de la métropole de Lyon, à savoir le gymnaste français Cyril Tommassone, natif de Villeurbanne.

L’homme aux 17 titres aux Championnats de France, vainqueur d’une médaille d’argent aux Championnats du Monde et de trois médailles d’argent aux Championnats d’Europe, et qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, sera présent sur place.