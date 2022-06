Orages : 15 départements placés en vigilance orange

15 départements de l’est et du centre de la France ont été maintenus en vigilance orange pour cause d’orages par Météo France ce samedi après-midi. Ils avaient déjà été placés en alerte ce matin.



Le service officiel de la météorologie française prévoit une “situation orageuse d’été qui nécessite une vigilance particulière compte tenu du risque de phénomènes violents sur des territoires déjà fortement touchés par des précédents orages”. Des rafales “souvent comprises entre 80 et 100 km/h”, “des pluies intenses” ou encore des chutes de grêle sont attendus.

Les départements concernés sont : l’Allier, les Ardennes, l’Aube, la Côte-d’Or, la Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, les Vosges et l’Yonne.