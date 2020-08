Orages : 28 interventions dans le Rhône hier soir

La pluie et les orages se sont abattus dans la soirée, ce lundi. Au total, Les pompiers ont effectué 28 interventions dans le Rhône.

Toiture frappée par la foudre

De multiples dégâts sont à noter à divers endroits dans le Rhône. À Fontaines-sur-Saône par exemple, 100 m² de toitures se sont embrasés après avoir été frappés par la foudre. Un dispositif de secours important a alors été déployé, 11 engins et 37 pompiers ont été mobilisés. À 20h15, trois lances à incendie étaient encore en action et le feu a finalement été maîtrisé vers 23h. Aucune victime n’est à déplorer.

Est ce que Lyon sous 40 degrés puis sous l'orage me manquait réellement ? — Erwan Maguet 🐘 (@Hioru) August 10, 2020

Chutes d’arbres

Les violentes bourrasques ont également provoqué des chutes d’arbres comme à Thizy (rue de l’Industrie), à Tarare, à Anse (plan d’eau du Colombier) et à Frontenas (entre Frontenas et Theizé). Deux arbres étant tombés sur les voies, la circulation du TER entre Roanne et Lyon a été perturbée notamment à hauteur de Lamure-sur-Azergue dans le nord du département. La circulation a pu reprendre normalement.