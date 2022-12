Les chefs de bord de la SNCF sont en grève ce vendredi 2 décembre dans la région PACA. Ainsi les TGV, Inoui et Ouigo vont être impactés puisque seulement un sur trois devrait circuler. Un train Intercités sur deux circulera entre Marseille et Bordeaux. En revanche, les TER devraient être assurés à hauteur de 85%. Plus de détails sur le site de la SNCF.