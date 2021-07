Parc de la Tête d’Or : ouverture à 14h de la Forêt d’Asie

Le coup d’envoi est proche pour la Forêt d’Asie. Ce mercredi, à 14h, ce nouvel espace du Parc de la Tête d’Or ouvre ses portes aux visiteurs.

Initiés sous le mandat de Gérard Collomb, ce site de 4 000 m2 qui accueillait autrefois des éléphants, s’est transformé en presque deux ans de travaux (septembre 2019 à avril 2021). Les quelques 3000 m2 d’espaces extérieurs et 700 m2 de bâtiment transformé et réhabilité, permettent d’accueillir de espèces d’Asie du sud-est, particulièrement menacées dans leur milieu naturel : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et arthropodes. Ainsi, 20 espèces animales soit 80 animaux prennent ainsi place au sein de cet espace. A travers ce projet, les principaux objectifs sont : d’avoir un espace plus orienté vers la préservation des espèces et de la biodiversité, l’amélioration du bien-être animal ainsi que la sensibilisation du public.

Oiseaux Ibis dans la grande volière © Muriel Chaulet – Ville de Lyon

Nicolas Husson, adjoint au maire à la biodiversité, mentionne l’apport de ce projet pour le bien-être animal.

Le maire Grégroy Doucet, a évoqué pour sa part, la sensibilisation du public.

Ce projet, d’un coût total de 4,8 millions d’euros, s’est réalisé grâce à la coopération de différents acteurs : ville de Lyon, architectes paysagistes, dirigeants du zoo. Jeanne Souvent, paysagiste impliquée sur le projet, et qui s’est occupée de l’extérieur et de la partie végétale intérieure, explique la plus grande difficulté, dans ce projet.

Un espace immersif

A partir de ce mercredi après-midi, vous découvrirez un aménagement basé sur un concept d’immersion, dans un décor végétal, qui met le public en contact rapproché avec les animaux, placés au cœur du milieu reconstitué. Pour rappel, les accès au zoo seront possibles par deux portails distincts aux deux extrémités de l’allée du parc aux moutons :

– au nord : au croisement de l’Allée du grand camp

– au sud : au croisement avec l’Allée de la volière

Elaphode © Muriel Chaulet – Ville de Lyon

Xavier Vaillant, directeur du zoo, explique les étapes de la visite. Il indique également des dispositifs et mis en place pour les visiteurs (jauge, règles pas forcément interdites dans le reste du parc).

1 million d’euros jusqu’en 2026

Au total, 1 million d’euros sont budgétés par la Ville de Lyon pour mener les travaux et aménagements dans le zoo du Parc de la Tête d’Or profitant au bien-être animal (ex : agrandissement d’espace pour les panthères de l’Amour, ou les cercopithèques de l’Hoest) et l’amélioration de l’accueil et du parcours des visiteurs.

Un autre élément rappelé par Grégory Doucet, dans le futur du zoo, et Gérard Collomb, présent lors de cette conférence de presse : la gratuité. Les deux hommes politiques sont en accord sur ce point essentiel.