Paris FC – OL : l’OL est prévenu

L’OL se déplace ce vendredi sur la pelouse du Paris FC (21h) à l’occasion des 32ème de finale de la coupe de France.

Tout d’un piège

Le décor : le vieux stade Charléty, sa piste d’athlétisme, une température glaciale, environ 15 000 supporteurs avides d’exploit. L’horaire : un vendredi soir de décembre à 21 heures. L’adversaire : quatrième de Ligue 2 et sur une série de cinq victoires d’affilée. Non, ce match n’a pas tout d’un piège. Le piège, c’est de tomber quand on s’attend à une promenade. Au contraire, les Lyonnais ne peuvent pas ne pas être conscients des difficultés qui vont les attendre sur la pelouse des Parisiens. Pour Peter Bosz, pas question d’aborder cette rencontre avec légèreté : « Bien sûr que c’est un match dangereux. Favoris, pas favoris, je m’en fous, on veut gagner ce match. Pour cela, on a besoin d’une équipe concentrée à 100%, sinon ce sera difficile ».

14 000 places vendues à 24 heures du match @ParisFC – @OL . Le record des barrages contre Lens (14653) en mai 2019 au @stadecharlety va certainement être battu .#PFCOL #ParisFC #CoupedeFrance https://t.co/A7MhjEOQYI — Laurent Pruneta (@PrunetaLaurent) December 16, 2021

Laurey prudent

L’expérimenté entraîneur du PFC, Thierry Laurey, s’est montré mesuré dans son discours lors de la conférence de presse d’avant-match : « C’est du bonus, car on ne rêve pas, on sait qu’on ne gagnera pas cette Coupe de France. Mais on est dans l’obligation de défendre au mieux nos chances. En ce moment, on est plutôt rigoureux et sérieux. Ça passe en Ligue 2. Mais face à l’une de 4-5 meilleures équipes françaises de L1, qui s’est brillamment qualifiée dans son groupe de Ligue Europa, qui n’est pas la Coupe à toto, ça va être autre chose. On va voir comment les joueurs vont pouvoir répondre. Ce sera un bon test. Depuis Toulouse (2-2), on est invaincus. On a rééquilibré l’équipe au niveau de l’état d’esprit. Les garçons sont plus concentrés, plus réguliers. On sait que face à l’OL, il faudra plutôt défendre. Je ne me permettrai pas de dénigrer Lyon. Et il faut qu’on soit certain d’une chose : même si l’OL est dans une situation délicate, il reste supérieur au Paris FC. »

💬 "𝐷𝑒́𝑓𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠"



📺 Thierry Laurey s'est exprimé en conférence de presse avant la réception ce vendredi de Lyon (21h).#PFCOL pic.twitter.com/IKveWFknFm — Paris FC (@ParisFC) December 15, 2021

Avec Lopes et Toko-Ekambi ?

Peter Bosz a annoncé ce jeudi qu’Anthony Lopes serait bien le gardien de l’OL ce vendredi. La saison passée, c’est Julian Pollersbeck qui avait gardé les buts de Lyon dans cette compétition.

Formé au Paris FC, qu’il avait quitté en 2014 pour Sochaux, Karl-Toko Ekambi a tout fait pour retrouver son ancien club. Touché au genou il y a une semaine face au Glasgow Rangers, le Camerounais figure dans le groupe élargi de 21 joueurs convoqués par Peter Bosz.

Le groupe lyonnais pour l'entrée en lice en @coupedefrance face au Paris FC, ce vendredi à 21h ! 👊🔴🔵#PFCOL pic.twitter.com/CUur2KOJAp — Olympique Lyonnais (@OL) December 16, 2021

Julien Huët

Crédit photo Paris FC

