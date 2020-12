Pas de réouverture anticipée à Noël pour les cinémas et les théâtres

Comme on pouvait s’y attendre, le Conseil d’Etat a validé la décision rendant obligatoire la fermeture des cinémas, théâtres et lieux culturels au moins jusqu’au 6 janvier, pour éviter les risques sanitaires.

Une décision prise alors que de plus en plus d’experts redoutent une troisième vague du coronavirus en début d’année prochaine, mais qui laissent pantois les professionnels du spectacle.

Saisie en référé, la plus haute juridiction administrative n’a pas tardé à statuer mais comme pour les restaurants et les stations de ski, le risque de refaire partir l’épidémie -à peine contrôlée aujourd’hui- de plus belle a été jugé trop important par le Conseil d’Etat.

Une décision qui doit rester en travers de la gorge pour beaucoup qui ne comprennent pas le choix d’autoriser les cérémonies religieuses et la réouverture des commerces, mais pas les évènements culturels durant cette période de fête.