Pass sanitaire : de nouvelles manifestations en Saône-et-Loire

Les manifestations contre la pass sanitaire se poursuivent ce mercredi en Saône-et-Loire avec un rassemblement devant l’ARS de Mâcon, jusqu’à 18 heures, et pour une nouvelle terrasse sauvage à 19 heures sur la Place de l’Hôtel de Ville, à Chalon.



Le pass sanitaire est obligatoire dans les établissements de soins depuis ce mercredi. Les soignants à l’hôpital ou dans un Ehpad, les pompiers et ambulanciers, sont notamment concernés. Cela représente près de 2, 7 millions de personnes et 300 000 professionnels de santé font toujours de la résistance.



Les réfractaires sont suspendus de leurs fonctions. Ultraminoritaires, ils pourraient tout de même perturber l’organisation de leurs services.