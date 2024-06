Passage devant la DNCG validé, à quoi faut-il s’attendre pour le mercato 2024 de l’OL ?

Cet après-midi, L’Équipe a confirmé le passage de l'Olympique Lyonnais face à la DNCG avec succès. Le mercato estival promet d'être renversant, dans le bon comme le mauvais sens, puisque John Textor et les siens ont du pain sur la planche.

La première bonne nouvelle, ce serait l'arrivée d'un attaquant argentin champion du monde 2022 : Thiago Almada. Cela a été annoncé aujourd'hui par Fabrizio Romano, journaliste italien spécialiste, où il précise que le joueur passera d'abord quelques mois à Botafogo, club passerelle de John Textor, avant d'arriver à Lyon en 2025.

