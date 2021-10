Pédophilie dans l’Église : le rapport Sauvé rendu public ce mardi

Ce mardi 5 octobre, Jean-Marc Sauvé, qui est à la tête de la Commission indépendante sur la pédocriminalité au sein de l’Église catholique, va rendre public son rapport, fruit de trois années de travail.

Les conclusions de son rapport son très attendue. Accompagné de 12 hommes et 10 femmes, dont certains anthropologues, psychologues, médecins ou magistrats, l’ancien haut fonctionnaire de l’État avait pour but de recenser les abus sexuels commis dans l’Église et d’en établir le fonctionnement.

Un appel aux témoignages avait également été lancé, auquel près de 6.500 réponses ont été dénombrées, et près de 250 victimes ont été entendues, sans oublier un long travail d’archives qui rend compte des différentes formes d’abus sexuels ayant eu lieu sur des mineurs au sein de l’institution.