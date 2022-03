Pégases 2022 : la cérémonie française qui récompense les jeux vidéo de l’année à l’honneur ce jeudi

C’est le grand soir pour “les César des gamers”. Cérémonie annuelle organisée par l’Académie des arts et techniques du jeu vidéo, les Pégases accueillent leur troisième édition ce jeudi. L’émission se déroulera en direct à Paris, dans la salle de spectacle La Cigale.

Au cours de cette soirée de gala qui promet des annonces inédites sur les jeux vidéo à venir, des prix seront remis par catégorie aux jeux qui ont marqué l’année, en compagnie de nombreux acteurs et personnalités de l’industrie du jeu vidéo, ou encore des membres du Gouvernement français tels que Roselyne Bachelot, ministre de la Culture ou Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

Des jeux à l’honneur

Parmi les jeux nommés, on retrouve par exemple Deathloop mais également Road 96, Humankind, Edge of Eternity, Jivana, The Last Spell ou encore Riders Republic et Psychonauts 2. À noter que les votes se sont clôturés le 25 février dernier.