Petite enfance : la préfecture du Rhône accueille la conférence régionale des acteurs ce vendredi

Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, engagée en 2018, la préfecture de Rhône (Lyon 3e) accueille la conférence régionale des acteurs, ce vendredi 23 septembre. Le thème : prévenir les inégalités dès la petite enfance.

“La petite enfance est l’un des champs prioritaires du mandat”, a rappelé Marine Jeantet, ce vendredi, à la préfecture du Rhône. La déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, accompagnée de Cécilie Cristia-Leroy, commissaire à la lutte contre la pauvreté en Auvergne-Rhône-Alpes, a ouvert la conférence régionale des acteurs. Sur le thème “prévenir les inégalités dès la petite enfance en Auvergne-Rhône-Alpes”, cet évènement, en partenariat avec la CAF du Rhône, Labo Cités et l’URIOPSS (Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux), doit permettre aux acteurs de terrain de partager de nombreuses actions et innovations dans le secteur de la petite enfance : l’éveil et le développement du langage des enfants, l’accueil de toutes les familles, le développement des dispositifs couplant l’accueil de l’enfant en structure collective et l’insertion professionnelle des parents, ou encore des projets sur la parentalité ou “l’aller-vers” dans les territoires ruraux. Il s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, engagée en 2018.

En Auvergne-Rhône-Alpes, depuis quatre ans, cette stratégie se déploie sur deux grandes orientations : “d’une part la lutte contre les inégalités sociale dès le premier âge, et la reproduction de la pauvreté de génération en génération, et d’autre part, l’engagement d’une politique déterminée de sortie de la pauvreté par l’insertion et l’emploi.”, déclare Cécilie Cristia-Leroy. Après les propos introductifs de Marine Jeantet Cécilie Cristia-Leroy, le sociologue Pierre Moisset, spécialiste sur l’accueil de la petite enfance, a pris la parole, et s’est exprimé notamment sur les enjeux pour les professionnels.

Le sociologue Pierre Moisset, lors de la conférence régionale des acteurs, à la préfecture du Rhône, le 23 septembre 2022. Crédit photo : Adams Mezamigni

Pour la suite de la journée, les 300 participants ont rendez-vous avec :

3 tables rondes “Accueillir et travailler avec des enfants en situation de précarité” “L’accompagnement et le soutien à la parentalité en quartiers prioritaires de la politique de la ville” “Le langage : le développer dès le plus jeune âge pour réduire les inégalités”

un parcours à travers les salons de la préfecture avec la trentaine de porteurs de projets, pour présenter leurs actions autour de 8 thématiques : accès à l’emploi accueil des familles précaires professionnalisation des acteurs langage éveil de l’enfant alimentation parentalité avec une illustration concrète de l’aller-vers 1000 premiers jours

un temps pour une visite libre des stands

une intervention de Mayalen Iron, secrétaire générale des ministères sociaux et directrice du projet des 1000 premiers jours de l’enfant.

Au-delà de la région Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs autres conférences régionales des acteurs ont lieu dans toute la France, dans les prochaines semaines.