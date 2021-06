Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut en finale de Roland-Garros !

Trois ans après leur premier sacre, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont de retour en finale du double à Roland-Garros. La paire française a dû sauver trois balles de match ce jeudi après-midi avant de s’imposer face aux Colombiens Juan Sebastián Cabal et Robert Farah en demi-finale du tournoi.



C’est un rayon de soleil qui vient enfin éclaircir un sombre bilan pour les Français sur le tournoi de Roland-Garros. Sur le court Simonne-Mathieu, la paire Herbert-Mahut s’est défaite des Colombiens Cabal-Farah en trois manches (6-7, 7-6, 6-4). Mais non sans mal, car les deux hommes ont dû sauver pas moins de trois balles de match dans le deuxième set.



En finale du tournoi, les Français devront battre le surprenant duo kazakh formé par Alexander Bublik et Andrey Golubev, vainqueur de la paire Andujar/Martinez dans l’autre demi-finale (1-6, 6-4, 6-4).

Nouvelle finale à la maison 🥳



Champions en 2018 à Paris, @p2hugz et @nmahut s'imposent en demi-finales face au double 🇨🇴 Cabal/Farah 6-7(2), 7-6(2), 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/VzFBf7FAA0 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2021