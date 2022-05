Play-offs Betclic Elite : l’ASVEL se reprend sur le parquet de Cholet

Après avoir compté jusqu’à 12 points de retard dans le deuxième quart-temps, l’ASVEL a renversé Cholet (66-82) ce vendredi soir sur son parquet de la Meilleraie en quart de finale des play-offs de Betclic Elite, pour s’offrir une troisième manche à l’Astroballe ce dimanche soir (19h).



Elie Okobo (26 points, 10 rebonds et 4 passes décisives) et Chris Jones (18 points, 9 rebonds et 4 passes décisives) ont été intenables côté villeurbannais. Les deux joueurs ont inscrit plus de la moitié des points de leur équipe. Les Rhodaniens devront se méfier des Choletais dimanche. Lors de la première manche, les coéquipiers de Yoan Makoundou étaient venus s’imposer mardi dernier à Villeurbanne (70-74) à la surprise générale.

