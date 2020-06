Plus de 5000 manifestants à Lyon contre le racisme et les violences policières

Selon plusieurs estimations, au moins 5000 personnes manifestent ce samedi après-midi dans les rues de Lyon à l’appel du collectif Afro-Descendants. L’objectif est de dénoncer le racisme et les violences policières.



Les manifestants lyonnais ont posé un genou à terre en référence au décès de George Floyd, cet afro-américain, mort asphyxiée, lors d’une interpellation à Minneapolis, aux Etats-Unis.



Au cours de l’après-midi, plusieurs tensions se sont fait ressentir entre manifestants et forces de l’ordre. Les CRS ont notamment fait usage de tirs lacrymogènes, pour répondre aux jets de projectiles envoyés par quelques manifestants.



Selon la Préfecture, 3200 personnes étaient présentes ce samedi dans le cortège. Selon les organisateurs de la manifestation, ils étaient plus de 10 000.