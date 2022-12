Plusieurs départements en vigilance neige-verglas

La neige pourrait faire son apparition la nuit prochaine en plaine dans les départements du Rhône, de l’Ain, de l’Isère, la Loire et la Saône-et-Loire. Ces départements ont en tout cas été placés en vigilance orange neige et verglas par Météo France.



Dans la nuit de lundi à mardi et mardi matin, une perturbation remonte sur la région Centre-Est puis la Saône et Loire par le sud-ouest. En arrivant sur l’air très froid qui nous concerne actuellement, les précipitations seront neigeuses jusqu’en plaine dans un premier temps (1 à 5 cm en général), puis elles se transformeront en pluie, avec le redoux, d’abord sur le sud de l’Auvergne et la vallée du Rhône en cours de nuit. Sur le nord Auvergne, Loire, Rhône et ouest Ain la neige dure encore jusqu’en fin de nuit.

Sur la Saône-et-Loire : on attend de 1 à 3 cm par endroit en quelques heures. Ces chutes de neige sont ensuite peu à peu remplacées par des précipitations verglaçantes sur une bonne partie du département entre la toute fin de nuit de lundi à mardi et la journée de mardi