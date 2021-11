Politique – Écologie : accusé d’agression sexuelle, Nicolas Hulot quitte la vie publique

Ancien ministre de l’Écologie, Nicolas Hulot a annoncé ce mercredi, sur BFMTV, son intention de quitter « définitivement » la vie publique, à la veille de la diffusion d’un numéro d’Envoyé Spécial, l’émission de France 2, dans laquelle vont apparaître plusieurs femmes qui l’accusent de harcèlement, d’agressions sexuelles et de viol.

« C’est trop lourd payé, je ne souhaite à personne de vivre le cauchemar que je vis, je ne me reconnais plus dans cette société » a-t-il indiqué en plateau. Il a aussi annoncé qu’il allait quitter ses fonctions de président de la fondation pour la protection de l’environnement qu’il a lui-même créée il y a plus de 30 ans.