L’épisode de pollution touche à sa fin dans la métropole de Lyon et dans le bassin nord-isérois, les restrictions de circulation ont donc été levées ce dimanche à 15h à Lyon, Caluire et Villeurbanne et dans plusieurs communes du Nord-Isère. Les automobilistes peuvent donc à nouveau rouler normalement.



Pour rappel, le dispositif avait été mis en place lundi dernier, puis renforcé ce samedi.

Fin de l’épisode de #pollution aux particules fines. Le préfet lève l’ensemble des mesures, y compris la circulation différenciée, à compter de ce jour 15h.@grandlyon @villedelyon @villeurbanne @villeCaluire — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 29, 2020