Pont de Couzon et Vernaison : un nouveau plan d’actions pour garantir la sécurité

Un plan d’actions pour garantir la sécurité de tous les usagers sur le pont de Vernaison ainsi que sur celui de Couzon-au-Mont-d’Or va être mis en place.

Pour rappel, le pont de Couzon-au-Mont-d’Or a été fermé afin de permettre une auscultation. En effet, le 23 avril dernier, malgré une interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, un camion de plus de 32 tonnes a emprunté le pont, faisant ainsi courir le risque d’un grave accident pour les personnes se trouvant sur l’ouvrage.

Par ailleurs, sur le pont de Vernaison de nombreux passages de camions ont été constatés et verbalisés par les forces de l’ordre. Pour cause, en raison de sa vétusté, les véhicules de plus de 3,5 tonnes étaient interdits de passage.

Des solutions mises en place

À cet effet, les services de l’État et de la Métropole de Lyon vont déployer des solutions à court et moyen termes pour les ponts de Couzon-au-Mont-d’Or et de Vernaison :