Pont de Fleurville : plus d’un millier de personnes ont manifesté pour la reprise des travaux

Le pont de Fleurville qui relie l’Ain et la Saône-et-Loire est fermé depuis le 21 octobre suite à une décision du tribunal administratif de Lyon. Un millier de personnes ont manifesté ce dimanche pour la reprise du chantier.

Elus et habitants, même combat. Ils étaient un millier à militer pour la construction du nouveau pont de Fleurville, rebaptisé “pont Jacques Chirac”. Les présidents et conseillers départementaux de la Saône-et-Loire, Alain Accary, et de l’Ain, Jean Duguerry étaient présents pour une manifestation pacifique sur l’édifice.

Travaux suspendus pour préservation de l’environnement

Le tribunal administratif de Lyon a suspendu les travaux de reconstruction pour des motifs de préservation de l’environnement. L’association Bien Vivre à Replonges a eu gain de cause dans l’arrêt du chantier. Elle avait déposé un recours pour protéger une partie de l’ouvrage historique ainsi que des espèces protégées de chauve-souris qui y vivent.

Les élus locaux craignent de revivre un drame similaire à celui de Gênes, où un pont s’était effondré en août 2018 et qui avait provoqué la mort de 43 personnes. D’après France 3, les départements de l’Ain et de la Saône-et-Loire ont annoncé s’être pourvu en cassation. La Cour doit se prononcer d’ici février 2022.