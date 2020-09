Port du masque, salles de sport, bars… Retrouvez les nouvelles précisions de la préfecture du Rhône !

Après les nouvelles restrictions annoncées mercredi soir par le ministre de la Santé Olivier Véran, la préfecture du Rhône a communiqué ce vendredi soir les dernières mesures à compter de ce samedi dans le Rhône et dans la Métropole de Lyon.



La principale annonce de ce vendredi soir concerne l’extension du port du masque obligatoire dans l’espace public à sept nouvelles communes dans le département du Rhône. Il s’agit de Saint-Priest, Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-lès-Lyon, Givors, Francheville, Chassieu et Belleville-en-Beaujolais. Les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et les lieux ouverts au public sont interdits au sein de la Métropole de Lyon. L’accueil du public dans les établissements pour les événements festifs familiaux (mariages, anniversaires…) sera interdit. Les fêtes étudiantes sont également prohibées.



À noter que les gymnases, les piscines et les salles de sport devront fermer à partir de lundi, excepté pour les activités des groupes scolaires, des mineurs dans les clubs ou encore pour les sportifs professionnels.



Enfin, comme prévu, l’ensemble des bars devront fermer leurs portes au plus tard à 22h à compter de ce lundi.