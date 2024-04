Dès cet été, une boulangerie originale ouvrira bientôt ses portes au port Villiers.

En effet, selon nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, deux jeunes boulangers, Benoît Tipy et Stephen Devaux vont réinventer la boulangerie avec un projet ambitieux et innovant à savoir : découvrir des œuvres d’artistes et pouvoir confectionner son propre pain.