Près de Chalon : coup d’envoi de la dernière édition des Musicaves

C’est un festival qui plaît aux amateurs de vins et de bonnes musiques. Le festival Les Musicaves revient à Givry, du 29 juin au 3 juillet, et ce pour la dernière fois, puisqu’il tire sa révérence cette année, après 25 éditions.



Au programme : 11 concerts de styles musicaux différents, la présence de 27 viticulteurs givrotins et de trois caves coopératives, ainsi que deux apéritifs-concerts, une randovino et deux dégustations gratuites.



Pour finir en beauté, Les Musicaves reviennent aux sources en donnant rendez-vous aux festivaliers sur deux lieux emblématiques : le Domaine Besson et le Domaine Thénard du festival.



Retrouvez la programmation sur ce site internet.