Près de Chalon : six mois de prison avec sursis pour avoir tiré à la carabine sur son voisin

Un homme de 52 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, lundi, pour avoir tiré à la carabine sur son voisin qui tondait la pelouse au mois de mai 2020, dans la commune de Saint-Christophe-en-Bresse.

Des tirs de plombs assénés parce que son voisin faisait trop de bruit… Le suspect, qui a reconnu les faits, est en phase terminale d’un cancer du pancréas et prétend que sa grande fatigue et ses traitements sont à la source de cet incident.

En plus des six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans, il écope d’une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans, ainsi que d’une obligation d’indemniser la victime à hauteur de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts et doit lui rembourser 600 euros de frais de justice.