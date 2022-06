Près de Lyon : le 1er tournoi européen de Hand Fauteuil se tiendra à Écully

Les 1er et 2 juillet prochains aura lieu l’Euro Hand 4 All à Écully, près de Lyon. Il s’agit du 1er tournoi international de hand fauteuil organisé en France. Lors de cette compétition, quatre grandes équipes européennes de hand fauteuil vont s’affronter.



Pour l’équipe française, Élite France, c’est une grande première. En effet, elle se présente pour la 1re fois en compétition. L’équipe Élite France va pouvoir se mesurer à l’une des références européennes et mondiales du hand fauteuil : le Portugal, champion d’Europe 2018 et vice-champion d’Europe 2019.



L’Espagne et la Belgique sont les autres pays en lice. Au total, 70 athlètes en situation de handicap seront présents pour un tournoi mixte.

Le hand fauteuil bientôt aux Jeux paralympiques ?

Le but de l’Euro Hand 4 All est de promouvoir le hand fauteuil et de l’amener vers la reconnaissance paralympique en vue des Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028.



Le coup d’envoi de la compétition sera donné ce vendredi 1er juillet à 9h30. Le premier match opposera la France à la Belgique, tandis que la finale aura lieu le samedi 2 juillet à 16h45.



La billetterie est ouverte et propose l’accès à la compétition par demi-journée au prix de 10 € pour les adultes et de 5 € pour les jeunes âgés de moins de 18 ans.