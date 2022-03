Présidentielle 2022 : Gabriel Attal confirme la volonté d’Emmanuel Macron de reporter l’âge de départ à la retraite à 65 ans

Invité de RTL ce jeudi, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a affirmé que le président de la République souhaitait repousser l’âge de la retraite à 65 ans.

« Emmanuel Macron a toujours dit qu’il faut qu’on travaille plus, a-t-il indiqué. On va avoir, dans cette élection présidentielle, un choix de société : est-ce qu’on veut encore pouvoir financer une protection pour les Français et investir pour les Français ? Nous on dit oui. Est-ce qu’il faut le faire en augmentant les impôts ? Nous on dit non. Donc il faut travailler plus. Et donc effectivement, dans le programme d’Emmanuel Macron, il y aura la proposition d’allonger l’âge de départ à la retraite et donc de passer progressivement à 65 ans. »