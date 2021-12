Présidentielle 2022 : le Congrès LR débute ce mercredi

Avec le Congrès LR qui est officiellement lancé ce mercredi, la droite s’apprête à désigner son candidat à la présidentielle 2022 au terme d’un scrutin qui va s’étaler sur quatre jours et dont le verdict sera livré samedi à 14h30.

Parmi les candidats à l’investiture du parti Les Républicains, un seul sera élu parmi Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse.

Pour ce scrutin électronique, près de 140 000 adhérents, à jour de cotisation, pourront voter. Celui-ci se tient en deux tours : le premier dès mercredi 8 heures et jusqu’à jeudi 14 heures désignera les finalistes, le second dès vendredi 8 heures et jusqu’à samedi 14 heures désignera le vainqueur.

Ce scrutin électronique, confié à la plateforme Neovote, sera par ailleurs sécurisé puisque chaque électeur devra fournir un numéro de téléphone portable, une adresse mail et une adresse postale afin de pouvoir voter.