Présidentielle 2022 : le débat de l’entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron a lieu ce mercredi

Ce mercredi 20 avril, à 21h, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les deux candidats qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle, se feront face sur TF1 et France 2 à l’occasion du traditionnel débat d’entre-deux-tours.

Pendant plus de deux heures, les deux rivaux échangeront leurs arguments, ce qu’ils avaient déjà fait lors des précédentes élections, en 2017, où leurs échanges lors du débat en vue du second tour avait réuni près de 16,4 millions de Français.

Les débats seront animés par Gilles Bouleau, le présentateur du Journal de 20 heures de TF1, et Léa Salamé, journaliste à France 2 et animatrice de l’émission Élysée 2022.