Présidentielle 2022 : les votes pour la Primaire populaire de la gauche ouverts ce jeudi

À moins de 80 jours du premier tour des élections présidentielles, chaque parti politique se prépare au grand combat. En ce qui concerne la gauche, une élection au jugement majoritaire est ouverte ce jeudi et pour les quatre prochains jours.

Le but de ces votes est d’élire un candidat qui rassemblera les votes de la gauche pour les élections qui auront lieu les 10 et 24 avril prochain.

Les 467 000 personnes inscrites vont pouvoir choisir leur candidat parmi cette liste de personnes politiques :

– Anna Agueb-Porterie

– Pierre Larrouturou

– Charlotte Marchandise

– Christiane Taubira

– Jean-Luc Mélenchon

– Yannick Jadot

– Anne Hidalgo

L’heureux élu représentera la gauche avec un programme regroupant des idées de chacun des sept candidats de cette primaire populaire mais même en cas de défaite, certains candidats à ces primaires pourraient décider de se présenter malgré tout à l’élection présidentielle.