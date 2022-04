Présidentielle 2022 : Marine Le Pen confie sentir « un espoir se lever » en sa faveur

En visite sur le marché de Haguenau (Bas-Rhin) à une semaine du premier tour de la présidentielle, et alors qu’elle est annoncée au second tour en compagnie d’Emmanuel Macron, Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, s’est dit confiante sur l’issue des élections.

« On sent que sur le terrain, il y a une grande dynamique, un espoir qui s’est levé en cette fin de campagne, a-t-elle déclaré. Ce qui a été annoncé comme étant la réélection obligatoire d’Emmanuel Macron était une fake news. Il est parfaitement possible de battre Emmanuel Macron », a-t-elle ajouté.