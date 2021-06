Prévision zéro émission nette de carbone pour l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Et si l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry devenait le premier “aéroport d’aviation commerciale français zéro émission nette” dès 2026 ? C’est en tout cas ce que souhaite Vinci Airports.

Pour cela, les équipes reposent notamment un programme de reboisement qui absorbera les émissions résiduelles. Ce puits forestier consiste à restaurer, reboiser, entretenir et gérer une parcelle de 3.6 hectares dans la forêt de la Cantinière dans le Beaujolais afin d’emprisonner plus de 500 tonnes de Co2.



D’autres actions de décarbonation sont en cours, avec notamment la mise en place de biogaz pour chauffer les terminaux, l’installation d’une centrale biomasse pour la chaufferie du fret, une rénovation énergétique des bâtiments et l’utilisation de véhicules électriques ou hydrogènes.



D’ici 2024, 14 hectares de parkings d’ombrières photovoltaïques seront ouverts.