Primark va ouvrir sept nouveaux magasins en France

Primark a annoncé un « plan de croissance ambitieux » pour la France, avec l’ouverture programmée de sept nouveaux magasins, une extension à Lyon et la création de 800 emplois.



Au total, la marque va investir 100 millions d’euros et se déployer sur 29.000 mètres carrés de surface de vente supplémentaires.



La chaîne de vêtements à bas prix va s’implanter à Brest, Nantes, Angers, Rouen, Mulhouse, Saint-Etienne et Grenoble entre fin 2022 et fin 2023.