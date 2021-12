Pro B : l’Élan Chalon part défier Saint-Vallier

Les Chalonnais s’en vont dans la Drôme, ce vendredi soir (20h30), afin d’y affronter l’équipe de Saint-Vallier Complexe Sportif des deux Rives, à l’occasion de la 10e journée de Pro B.

Une rencontre pour laquelle les Saône-et-Loiriens font figure de favoris puisqu’ils sont actuellement deuxièmes du classement avec un bilan de six victoires et trois défaites, face à une équipe de la seconde partie de tableau, les Dromois étant classés quatorzièmes, avec quatre succès et cinq revers.