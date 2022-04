Pro B : l’Elan Chalon renoue avec la victoire contre Aix-Maurienne

Après 5 défaites de rang, l’Elan Chalon s’est imposé ce vendredi soir au Colisée contre Aix-Maurienne (87-65) à l’occasion de la 30e journée de Pro B. Les coéquipiers de Desi Washington (21 points, 3 rebonds et 2 passes décisives) grimpent provisoirement à la 4e place en attendant les résultats d’Evreux et de Saint-Quentin qui jouent ce samedi.



Une victoire méritée après une bonne première période (39-35) des hommes de Maxime Pacquaut qui ont su passer la vitesse supérieure avec un 48-30 lors du second acte pour venir à bout des Aixois. Le retour de Mickaël Gelabale (18 points, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions) dans l’effectif a notamment été déterminant côté Chalonnais. Le Letton Rolands Freimanis (18 points, 4 rebonds) a également été un des grands artisans du succès bourguignon ce vendredi soir.



L’Elan Chalon se déplacera vendredi prochain (20h30) sur le parquet d’Antibes (8e) pour conserver sa 4e place et tenter de revenir sur Blois (3e). Les Chalonnais enchaîneront ensuite avec la réception de l’Alliance Sport Alsace le 3 mai prochain (20h, en direct sur Tonic Radio Chalon), avant de recevoir Nantes au Colisée, le 7 mai prochain (20h, également en direct sur Tonic Radio Chalon) pour le dernier match à domicile de la saison régulière.

VCTOIREEEEEEEEE !!!!!



⚔️ Elan Chalon 87-65 Aix-Maurienne



📊 Washington 21, Gelabale 18, Freimanis 18, Aboudou 9, Gabric 8, Augustin Fairell 6, Eïto 4, Niasse 3



📸 Charlotte Geoffray#RougeEtBlanc pic.twitter.com/f2WA8dTPXF — Elan Chalon (@ELANCHALON) April 22, 2022