Procès des attentats du 13-Novembre : François Hollande à la barre ce mercredi

En poste au moment où la France été frappée par les attentats du 13-Novembre, l’ancien président de la République, François Hollande, va témoigner ce mercredi auprès de la cour d’assises spéciale, au palais de justice de l’île de la Cité, à Paris.

Cité par l’association de victimes Life for Paris, l’ancien chef de l’État s’exprimera notamment autour du contexte syrien lors des attaques devant la cour d’assises spéciale, pour cette 42e journée d’audience, et sera questionné sur les opérations militaires et de renseignement de l’époque.