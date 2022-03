Procès des attentats du 13-Novembre : Mohamed Abrini affirme qu’il devait faire partie des commandos

Alors qu’il fait partie des principaux accusés au procès des attentats du 13-Novembre, Mohamed Abrini a reconnu mardi qu’il devait faire partie des commandos qui ont semé la mort dans les rues de Paris et Saint-Denis en ce jour funeste de novembre 2015.

Celui qui est surnommé « l’homme au chapeau », puisqu’il a été filmé en portant un par les caméras de vidéosurveillance de l’aéroport de Bruxelles Zaventem, lors des attentats de mars 2016, et qui a toujours nié son implication sur ceux de 2015 en France, a livré de premières révélations : « Moi, en fait, j’étais même prévu pour le 13 », a-t-il avoué.

Des précisions attendues la semaine prochaine

Des confessions qui balaient ce qu’il a toujours dit : oui, Mohamed Abrini était bien prévu dans les effectifs des commandos des attentats de Paris et Saint-Denis. Mais l’accusé indique qu’il en dire plus « la semaine prochaine », moment où les principaux suspects devront répondre aux questions de la cour sur le événements qui se sont déroulés le soir du 13 novembre 2015.

Il est peu de dire que face à ces révélations faites par Mohamed Abrini, les attentes concernant les débats de la semaine prochaine sont attendus avec impatience. Avec une question en plus désormais : pourquoi et comment Abrini a fait défection et renoncé à être le onzième homme ?