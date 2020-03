PSG-OL : la finale reportée à cause du coronavirus

Elle devait avoir lieu le samedi 4 avril au stade de France, la finale de la coupe de la Ligue qui opposera le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais a été reportée ce mercredi à une date ultérieure.



C’est le bureau de la Ligue professionnelle de football qui a pris cette décision dans le cadre de l’épidémie de coronavirus en France. En effet, le match devait rassembler plus de 80 000 spectateurs, soit 79 000 de plus que la limite posée par le gouvernement jusqu’à mi-juin pour endiguer la propagation de la maladie.



La nouvelle date reste à définir. Il faudra jongler entre les matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions.