PSG – OL : Les Gones ”à l’épreuve du feu”

L’Olympique Lyonnais se déplace au Parc des Princes pour affronter le Paris-Saint Germain ce dimanche (21h). Ce match de la 24ème journée de Ligue 1 s’annonce difficile pour les Gones.



Le contexte :

L’OL vient d’enchaîner deux mauvais résultats en une semaine. Après s’être inclinés pour la première fois en 2020 sur la pelouse de l’OGC Nice (2-1), les hommes de Rudi Garcia ont enchainé en milieu de semaine par un nul insipide face à Amiens (0-0). Ces deux matchs ont fait redescendre les Lyonnais de leur petit nuage. Avant de jouer ce dimanche sur la pelouse du Parc des Princes, les Gones ont 16 points de retard sur leur objectif initial, la deuxième place, détenue par l’OM ! S’il faudra un exploit pour s’imposer lors de cette 24ème journée de Ligue 1, les Gones ont perdu bien trop de points depuis le début de la saison pour ne pas être dans la quasi-obligation de ramener quelque chose de la capitale.

Concernant l’effectif, Rudi Garcia retrouve Rafael et Marçal, de retour de suspension, mais déplore l’absence de Cornet (malade), le seul joueur avec Dembélé qu’il a toujours titularisé en 2020.

L’adversaire :

Le PSG est en très grande forme. Leader incontesté de la Ligue 1, les Parisiens restent sur sept victoires d’affilée toutes compétitions confondues. Vainqueurs cette semaine du côté de Nantes (2-1), ils avaient fait exploser Montpellier le week-end dernier (5-0). Ceci dit, ils ont déjà été battus (Reims 2-0, 7ème journée) ou accrochés (Monaco 3-3, 20ème journée) au Parc des Princes cette saison en L1. Autre raison d’y croire un petit peu, les nombreuses absences de taille à Paris : Neymar, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat, Diallo et Dagba.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. OL) : ‘’On sait que ça sera très compliqué. Ils mettent en ce moment beaucoup de buts contre tout le monde. On sait où on met les pieds. Ça va être un match entre deux équipes qualifiées en Ligue des champions. On va être mis à l’épreuve de feu et voir si on est capable de revenir avec des points, car c’est l’objectif. Gagner là-bas serait un exploit.’’

Thomas Tuchel (ent. PSG) : ‘’Nous sommes attentifs et c’est absolument nécessaire de respecter les qualités de Lyon. Ils sont toujours en lice dans quatre compétitions. C’est un grand match en France, c’est toujours un défi de battre une équipe comme Lyon. C’est toujours un match compliqué, difficile. C’est le genre de défis que l’on aime.’’

Le joueur à suivre :

Anthony Lopes. De retour face à Amiens, le gardien devrait avoir beaucoup de travail ce dimanche. Face à la force offensive parisienne, il se devra d’être à la hauteur de l’évènement pour tenter de maintenir son équipe à flot. Il en est bien conscient : ‘’On a tous l’envie de faire tomber le PSG à domicile. Il faudra une grande solidité défensive. J’ai plus d’expérience. On a pris quelques roustes dans le passé. On essayera de faire les choses différemment.’’

A Paris, Kylian Mbappé sera encore une fois le joueur à suivre de près ce dimanche. Personne n’a oublié son quadruplé en 13 minutes dans ce même choc la saison passée (5-0).

La statistique :

L’Olympique Lyonnais ne s’est plus imposé au Parc des Princes en Ligue 1 depuis la saison 2007-2008 (3-2 le 28 octobre 2007). Depuis, en onze déplacements, Lyon n’a ramené que deux fois un point de la capitale.

Le tweet :

Rayan Cherki dans les starting-blocks

Julien Huët (avec Timothée de Fraguier)

PSG-OL, 24ème journée de L1, à vivre ce dimanche dès 20h45 en intégralité sans pub avec Julien Huët sur Tonic Radio. Et rendez-vous juste après le match pour débriefer ensemble avec notre journaliste via un Facebook live !