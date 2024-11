Qarabag – OL : L’avant-match

Qarabag – OL, 5ème journée de phase de Ligue de la Ligue Europa, jeudi 18h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’enjeu : Intégrer le Top 8

Depuis sa défaite contre le Besiktas, le 24 octobre dernier (0-1), l’OL n’a gagné qu’un seul match sur cinq, le derby (1-0). Sinon, les hommes de Pierre Sage enchaînent les nuls (à Lille, 1-1, contre Auxerre, 2-2, à Hoffenheim, 2-2 et à Reims, 1-1). Après le nul à Reims, samedi soir, le frustration a gagné les rangs lyonnais. Un constat qui devient récurrent puisque l’OL n’arrive pas à maintenir une régularité sur 90 minutes. Jeudi soir, face à Qarabag, le faux pas ne sera pas permis, surtout si Lyon veut finir dans les huit premiers de la phase de Ligue Europa. Pour rappel, l’OL n’a plus gagné en C3 depuis la deuxième journée en octobre et la victoire à Glasgow (1-4).

L’adversaire : Qarabag en confiance

Les joueurs de Qurban Qurbanov affichent une belle dynamique avec 4 victoires sur leurs 5 derniers matchs. Premier de son championnat, le club azerbaïdjanais s’est largement imposé 3-0 sur le terrain de Sabail. L’ancien lyonnais, Yassine Benzia a déjà inscrit six buts. Ceci dit, le club a plus de mal en Ligue Europa avec seulement une victoire en 4 matchs et une 29e position.

Le joueur à suivre : Fofana, de retour ?

En délicatesse depuis plusieurs matchs, Malick Fofana comptabilise, cette saison, 5 buts en 16 matchs (TTC) dont 2 en Europa Ligue. Et si le Belge retrouvait le chemin du but jeudi soir ?

La statistique : Attention à Yassine Benzia

Selon Data OL, Yassine Benzia n'a jamais perdu contre l'OL depuis qu'il a quitté son club formateur : 3 victoires, 1 nul et 2 buts marqués.

La question :

L’OL est-il capable de proposer une bonne prestation sur 90 minutes ?

Qarabag - Olympique Lyonnais, 5ème journée de phase de Ligue Europa, jeudi 18h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous sur les réseaux sociaux X, Instagram et Facebook Tonic Radio pour le debrief en vidéo, ainsi que sur le site internet Tonic Radio pour le compte-rendu du match.