Que faire à Lyon ce week-end ?

Alors qu’une belle météo s’annonce dans l’ensemble du département en cette fin de semaine, voici quelques idées de sorties pour ce troisième week-end de juillet.

Profiter de la fraîcheur des parcs

Avec une température annoncée au-dessus des 29°, pourquoi pas tout simplement se rafraîchir dans les parcs de la ville de Lyon ? Petite nouveauté, les parcs Sutter (1er), Bazin et Sisley (3e), Poppy (4e), de la Mairie (5e) et du Clos Layat (8e) sont ouverts plus tôt le matin dès 6h30. L’occasion de profiter d’un beau lever de soleil, tout en fraîcheur ! La place de la République se transforme également en jardin éphémère depuis ce vendredi, et jusqu’au 1er août.

Découvrir une exposition

S’il y a bien une chose dont Lyon regorge, ce sont les expositions. Et cela tombe bien, l’exposition phare “Picasso. Baigneuses et Baigneurs” du Musée des Beaux Arts, est ouverte ce samedi de 13h à 20h, et ce dimanche de 10h à 18h. Dans un autre registre, c’est également l’occasion de (re)découvrir les nombreuses expositions temporaires du Musée des Confluences, dont “Le monde en tête” et “Prison, au-delà des murs”.

S’évader devant une bonne séance de cinéma

Si vous avez une petite envie de popcorn, profitez de ce week-end pour vous rendre au cinéma. Samedi se déroule la dernière séance du Festival du film allemand, avec “Der Junge muss an die frische Luft (Ce garçon a besoin de prendre l’air)” de Caroline Link, à 21h30 au SPL Lyon Confluence. Et pour tous les fans de projection à la belle étoile, une séance de cinéma en plein air gratuite est prévue au Parc des Berges à Caluire. Le rendez-vous est donné à 22h pour le film d’animation Minuscule 2.

Assister à un concert en terrasse

Qui dit été, dit soleil et chansons. Dans le cadre du festival du Péristyle 2020, venez assister à des concerts gratuits sous les arcades de l’Opéra. Situation sanitaire oblige, les musiciens joueront en direct depuis l’Amphi, et le concert sera diffusé sur les terrasses. Le DJ funky James Stewart sera de la partie ce samedi dès 19h.

Faire les soldes

Les soldes d’été sont lancées depuis ce mercredi. L’occasion est donc idéale pour aller se promener en ville, et chiner de belles affaires dans les petits commerces, ou bien dans dans un des grands centres que dispose la Métropole : La Part Dieu, Confluence ou encore The Village à Villefontaine.

Se rafraîchir dans l’eau

Même si les piscines de la Métropole sont prises d’assaut, il reste encore des places, et des alternatives ! Vous pouvez encore réserver vos places pour la piscine de la Duchère, de Gerland ou de Mermoz ce week-end. Et si vous êtes plus orienté nature, le Grand Parc Miribel Jonage et sa plage vous attendent à Vaulx-en-Velin. Des ateliers lectures, des spectacles et des contes seront également proposés sur place ce samedi, dans le cadre de l’événement “Livres à l’eau”.