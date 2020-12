Qui sont les personnalités de l’année pour le magazine Time ?

Joe Biden et Kamala Harris ont été désignés tous les deux comme “Personnality of the Year” selon le très réputé classement annuel du Time.



Le magazine justifie son choix en expliquant qu’ils représentent “le renouveau de l’âme américaine” et une certaine réconciliation à l’intérieur d’un pays socialement fracturé.



En guise de nouveauté, Gitanjali Rao a eu l’honneur cette année d’être désignée “Kid of the Year”, une première dans l’histoire du Time.



Alors si ce nom ne vous dit rien, sachez que l’Américaine Gitanjali Rao n’est pas seulement chercheuse sur l’eau potable contaminée, elle est aussi à l’origine d’une application pour lutter contre le cyberharcèlement nommée Kindly. Tout ça à l’âge de 15 ans !



Le classement compte aussi cette année dans ses rangs de nombreux travailleurs médicaux et chercheurs contre le coronavirus, ainsi que des activistes, comme la Française Assa Traoré.