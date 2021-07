Qui sont les porte-drapeaux français ?

On connaît les porte-drapeaux de la délégation française pour les Jeux de Tokyo. Il s’agit de la judokate Clarisse Agbegnenou et du gymnaste Samir Ait-Saïd pour les Jeux olympiques du 23 juillet-8 août.

Les candidats ont été départagés par un vote des 59 athlètes ambassadeurs désignés par les fédérations.



La judokate, championne du monde en titre, devance notamment la Lyonnaise Mélina Robert-Michon. Le gymnaste Samir Ait-Saïd est lui désigné devant Florent Manaudou ou Renaud Lavillenie. En 2016, à Rio, il s’était blessé gravement en qualifications à la réception du saut de cheval.



Sandrine Martinet (judo) et Stéphane Houdet (tennis) mèneront le groupe des Bleus aux Jeux paralympiques du 24 août au 5 septembre.

La judokate a été médaillée d’or à Rio et médaillée en argent, en 2004 à Athènes et 2008 à Pékin. Le tennisman est lui médaillé d’argent en simple, et double champion paralympique en double. Ils ont tous les deux été élus par un vote du public.