Railcoop souhaite lancer une ligne de train entre Lyon et Thionville en 2023

La coopérative Railcoop qui va relancer la ligne Lyon-Bordeaux en juin 2022 a également pour projet de lancer une liaison entre Lyon et Thionville en 2023. Ce nouveau trajet devrait durer un peu moins de cinq heures. La ligne passerait par Mâcon, Chalon-sur-Saône, Beaune, Dijon, Culmont-Chalindrey, Neufchâteau, Toul ou encore Nancy et Metz.



Dans une interview donnée à l’Usine Nouvelle la semaine dernière, le directeur général, Nicolas Debaisieux a confirmé le projet de la ligne Lyon-Bordeaux. Il a également évoqué la possibilité d’une nouvelle liaison entre Lyon et Thionville en 2023. La création de cette ligne sera conditionnée au succès de Lyon-Bordeaux.



À noter qu’il faudra compter sept heures de trajet et environ 38 euros pour faire le trajet complet entre Lyon et Bordeaux. La ligne desservira les gares de Lyon, Roanne, Saint-Germain-des-Fossés, Gannat, Montluçon, Guéret, Saint-Sulpice-Laurière, Limoges, Périgueux, Libourne et Bordeaux.