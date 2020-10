Reconfinement : les magasins Fnac et Darty restent ouverts

En ce premier jour de reconfinement, Fnac et Darty ont pris la décision de maintenir leurs magasins ouverts pendant cette période. Les enseignes s’appuient notamment sur la dérogation formulée pour subvenir aux besoins des salariés en télétravail.



Les magasins seront accessibles pour tous les types d’achats. L’équipement informatique et la réparation de produits électriques et électroniques étant une priorité pour que les salariés en télétravail puissent fonctionner correctement.