Red Star – OL (2-2, 4 t.a.b à 5) : les tops et flops

L’OL s’est qualifié dans la douleur pour les quarts de finale de la coupe de France en s’imposant 5 tirs au but à 4 au Red Star après un match nul 2 partout.

Les tops :

-La dynamique du moment n’est pas bonne mais l’OL, comme le PSG et Monaco, est encore en lice pour le doublé championnat-coupe de France.

–Lyon n’est plus maudit aux tirs au but. L’OL vient de remporter la 9ème série de tirs au but de son histoire sur 28. Surtout, l’OL a gagné trois de ses quatre dernière série de tirs au but. Contre le Red Star, Rudi Garcia avait opté pour une liste de cinq tireurs expérimentés (Guimaraes, Paqueta, Marcelo, Denayer, Toko). Ils ont tous transformé leur tir au but avec beaucoup de sang froid.

–Lucas Paqueta a fini le match avec un but et une passe décisive. Il aurait dû bénéficier d’une passe décisive supplémentaire sans l’incroyable loupé de Memphis Depay à 2-0.

Les flops :

-Comment une équipe de L1 peut-elle se faire remonter de 2-0 à 2-2 contre une formation du National ? Ce Lyon-là n’est plus sûr de rien. ”On a pas été assez tueur pour mettre le troisième but”, regrettait après coup Rudi Garcia.

–Memphis Depay. Un but tout fait raté et un ballon perdu sur l’action du 1-2, son bilan fait froid dans le dos.

–Le 4-2-3-1 de Rudi Garcia avec Maxence Caqueret ailier droit était incompréhensible au coup d’envoi. On ne l’a toujours pas compris, d’autant que Caqueret s’est vite recentré et l’OL a finalement évolué dans un schéma difficilement identifiable…

Le tirage au sort des quarts de finale de la coupe de France aura lieu vendredi soir. Les sept autres qualifiés sont Paris, Monaco, Angers, Montpellier, Toulouse, Rumilly et Canet.