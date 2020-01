Réforme des retraites : cheminots et avocats en grève

Les cheminots ont envahi ce jeudi midi la tour Incity, dans le 3ème arrondissement de Lyon. Ce bâtiment abrite leur direction générale TER et SNCF.



Ils demandaient l’ouverture de négociations dans la région et des mesures concrètes en terme d’emplois notamment dans la maintenance, l’entretien du matériel, dans les gares et au guichet. Ils demandent à être reçus par la direction.



Selon la CGT, environ 150 personnes étaient présentes dans le hall de la tour.



Des demandes de remise en liberté pour les avocats



Pour protester contre la réforme des retraites, les avocats lyonnais ont déposé 180 demandes de remise en liberté ce jeudi à Lyon. Après les épisodes des robes suspendues dans le tribunal de grande instance les avocats pénalistes se sont réunis pour déposer 180 demandes de remise en liberté d’un seul coup.