Remplacer ses produits ménagers nocifs !

La plupart des produits ménagers industriels polluent l’air de la maison quand on les utilise.



Modifier ses habitudes de ménage permet donc non seulement de prendre soin de sa santé, mais aussi de celle de la planète.



– Par quoi remplacer la javel pour nettoyer toute la maison ?

Du vinaigre blanc : désinfectant, anticalcaire… Les vertus du vinaigre blanc sont multiples ! Pour atténuer son odeur, on peut le mélanger à des peaux d’agrumes.



– Pour laver mon linge je remplace ma lessive par du savon noir.

Attention, c’est d’une facilité déconcertante !

Mélangez 1/3 de savon noir liquide et 2/3 d’eau chaude dans une grande bouteille ou un bidon, puis laissez refroidir. Votre lessive est prête !



– Pour décrasser mes canalisations ?

Du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc mélangés ensemble.

Pour l’entretien quotidien, videz votre marc de café dans l’évier : c’est un dégraissant très efficace.