Rennes : dans son restaurant des ours en peluche remplacent les clients

C’est l’info mignonne du jour : un restaurateur rennais a décidé d’installer des nounours en lieu et place des clients dans plusieurs de ses restaurants.

Chacun des nounours mesure plus de 1 mètre 30 de haut, il est difficile de ne pas les voir. On serait presque jaloux qu’ils soient attablés et nous, dehors, même si l’initiative fait évidemment plaisir aux enfants, privés de vitrines de Noël.

Bertrand Saint-Yves a pris cette jolie initiative alors qu’un ami de Brest lui ait raconté qu’il ne pouvait vendre ses peluches car elle n’étaient pas des “produits essentiels”.

En plus de rendre les restaurants incroyablement mignons, ces nounours font également partie d’une bonne action. Ils seront revendus au profit d’une action caritative, le 24 décembre.

Et si les restaurants ouvrent avant ? Ils serviront pour les indiquer les chaises indisponibles dans le cadre de la distanciation sociale.