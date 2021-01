Rennes – OL : l’avant-match

L’OL se déplace à Rennes ce samedi (21h) pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Vainqueur de Lens (3-2) malgré une fin de match contrastée, l’OL est en grande forme. Avec une série en cours de 32 points sur 36, Lyon est un ogre qui dévore tout sur son passage. Au Roahzon Park, Lyon devra défendre sa série d’invincibilité de 15 matchs en championnat, sa meilleure série depuis avril-décembre 2005 (23). ‘’Cette première place doit décupler notre motivation’’, espère Rudi Garcia. L’entraîneur de l’OL ne parle toujours pas de titre mais espère décrocher celui honorifique de champion d’automne (bien qu’il soit décerné au cœur de l’hiver) lors de cette 19ème journée.



L’adversaire :

Présenté comme un sérieux outsider en début de saison après un mercato intéressant qui faisait suite à une belle troisième place (mais, oui, après 28 journées !), le Stade Rennais a vécu l’enfer pour ses débuts en Ligue des Champions : un seul point en six journées ! Néanmoins, depuis qu’ils ont tourné le dos à l’Europe, les Bretons sont remontés à la quatrième place à la faveur d’une série de quatre victoires avant la trêve. Mercredi, ils ont pris un point à Nantes (0-0) pour la première de Raymond Domenech sur le banc des Canaris.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) :

”On va à Rennes pour gagner comme on le fait à tous les matchs. L’objectif est toujours de mettre le quatrième le plus loin possible et on va chez le quatrième…’’

"Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. On travaille dans de bonnes conditions. On a davantage de confiance individuelle et collective. Quand ça marche bien on peut avoir tendance à se relâcher. Mon rôle est de veiller à ce que ça ne se produise pas" #SRFCOL — Olympique Lyonnais (@OL) January 8, 2021

Julien Stephan (ent. Rennes) : ”On va essayer de faire ce que les quinze dernières équipes qui ont affronté Lyon n’ont pas réussi à faire, et limiter leur apport offensif, donc il faudra être très fort dans les deux surfaces, très costauds, très bien organisés et essayer de leur poser des difficultés. Ils sont en pleine confiance, ils ont le taux de xG offensifs (probabilités de marquer) le plus haut en Europe depuis le début de saison, c’est exceptionnel, ça montre un potentiel offensif de très haut niveau. Il faudra être prêt tout de suite, mais on sait que le danger peut venir à tout moment.”

Le joueur à suivre :

Tout Lyon est fou de Lucas Paqueta. Passeur décisif pour Memphis Depay sur le premier but contre Lens, l’artiste brésilien a aussi lancé Maxwel Cornet sur l’action du penalty. Ses caviars régalent autant que son activité impressionne. Mais ‘’Paqueta ne joue pas tout seul’’ rappelle en souriant Marcelo qui a mis l’accent sur le collectif lyonnais tout au long de sa conférence de presse. A Rennes, on surveillera bien sûr Martin Terrier, qui a souhaité partir de Lyon l’été dernier où il estimait ne pas avoir eu sa chance. A l’OL, l’attaquant était jugé trop timide. On ne peut pas dire qu’il le soit moins à Rennes (deux buts et deux passes en 17 matchs).

Le saviez-vous ?

L’OL est invaincu lors de ses sept derniers déplacements en Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls). C’est la meilleure série en cours. Les Gones restent sur quatre succès d’affilée à l’extérieur, leur meilleure série depuis avril-août 2019 (4 également).

Julien Huët

Rennes-OL, 19ème journée de L1, à vivre ce samedi dès 20H45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnaxsur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !