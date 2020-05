Rentrée des classes : les annonces d’Emmanuel Macron

Ce mardi, Emmanuel Macron, accompagné par Jean-Michel Blanquer, a visité une école de Poissy, dans les Yvelines. Il a tenu à rassurer élèves, parents et enseignants quant à la reprise des cours. Le Président et son ministre ont d’ailleurs décidé de monter l’exemple en arborant des masques en tissu noir avec un liseré bleu blanc rouge sur un coté.

Pour le chef d’Etat, l’objectif, « ce n’est pas combien d’écoles » vont rouvrir. « C’est que tous les enfants qui ont besoin de revenir à l’école parce qu’ils sont décrocheurs ou parce que les parents doivent retravailler, puissent trouver une école ouverte. Il explique également que le retour doit être progressif. Le 11 mai, ce sera une prérentrée comme il en existe déjà dans la plupart des écoles à la fin de l’été, et le 12 ou le 14 mai, on fera revenir progressivement les enfants ».

En ce qui concerne l’organisation, Emmanuel Macron déclare qu’il est « en train de s’organiser avec les directeurs pour établir différents temps pour limiter le nombre d’élèves en classe: le temps de la classe, celui de l’étude dirigée qui permet d’avoir moins de gens en classe, et un temps pédagogique mais non scolaire avec du sport, du civisme, de la citoyenneté et de la culture ».

Pour ce qui est des vacances scolaires, le Président veut limiter au maximum les déplacements à l’international. Selon lui, il faudrait « essayer de rester en Europe, ou même dans une zone plus restreinte ».